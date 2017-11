Weihnachtsmarkt in Mellendorf

Interessierte können sich noch für einen Stand anmelden

Mellendorf. Am Sonnabend, 9. Dezember, ist es wieder soweit: weihnachtlich und mit kleinen Lichtern geschmückt, erstrahlt der Mellendorfer Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr am Kirchweg.„Noch gibt es einige freie Plätze auf unserem kleinen Platz an der Kirche“, sagt Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und gibt weiter an, dass das Angebot an kulinarischen Genüssen schon ziemlich breit gefächert ist. „Wir freuen uns, dass viele Mellendorfer mit dabei sind und sich auf dem Mellendorfer Weihnachtsmarkt präsentieren“, so Borgas weiter.Ganz besonders groß ist die Freude bei den Veranstaltern darüber, dass es in diesem Jahr wieder ein Karussell für die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt geben wird. „Etwas für die Kinder ist doch wichtig und weihnachtliche Live-Musik haben wir erstmalig ebenfalls im Angebot“, gibt Jessica Borgas an und ruft nochmal alle Interessierten, vor allem Schulen und auch Jugendgruppen, dazu auf, sich bei ihr zu melden, wenn sie einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt aufbauen möchten. Anfragen bitte per E-Mail an Jessi@borgas-home.de.