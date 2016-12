Weihnachtspause

Scherenbostel. Der Drei-Dörfer-Treff verabschiedet sich mit dem lebendigen Adventskalender am 15. Dezember in die Weihnachtspause. Diese Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Seminaraktionszentrum durchgeführt und beginnt bereits um 18 Uhr, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Zu dieser adventlichen gestalteten Stunde mit Liedern und Gedichten sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Termin zum Doppelkopf spielen am 8. Dezember muss aus organisatorischen Gründen leider ausfallen. Gestartet wird wieder im neuen Jahr am 12. Januar 2017 mit einem Bilderabend über Kambodscha.