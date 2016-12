Weihnachtsreiten beim RFV Berkhof

Reiter zeigen vielfältiges Programm

Berkhof. Am Sonnabend, 17. Dezember, findet um 17 Uhr in der Reithalle Am Wittegraben auf dem Hof Betram das traditionelle Weihnachtsreiten des RFV Berkhof statt. Die jüngsten Reiter haben mit ihren Ponys drei kleine Quadrillen zu weihnachtlicher Musik einstudiert. Ein klassisches Dressurquartett, das mit einer anspruchsvollen Choreografie die Zuschauer begeistern wird und eine große Quadrille mit acht Pferden zum Motto „Himmlische Schwestern/Sister Act“ stehen in diesem Jahr auf dem Programm und sorgen bei den Zuschauern für viel Spaß und Unterhaltung. Ein Schaubild zum Thema Gelassenheitsprüfung und eine Dressurkür auf Niveau der Klasse S runden den weihnachtlichen Abend ab.Auch für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt. Mit Kinderpunsch, Glühwein, Kuchen süß und herzhaft, Brezeln, Schmalzbroten und Würstchen wird den Gästen eine vielfältige kulinarische Auswahl geboten. Auch der Weihnachtsmann hat seinen jährlichen Besuch in der Reithalle nicht vergessen und wird in seinem großen Sack viele, kleine Leckereien für die Kinder bereithalten.Alle Freunde und Interessierten sind eingeladen, sich verzaubern zu lassen von den liebevoll einstudierten Schaubildern und mit einem Becher Glühwein den vorweihnachtlichen Abend ausklingen zu lassen.