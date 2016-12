Weihnachtsreiten

Meitze. Wie in jedem Jahr findet auch am Sonnabend, 11. Dezember, ab 16 Uhr auf der Reitanlage Bäßmann am Fuhrberger Weg 4 das alljährliche Weihnachtsreiten statt. Neben Pferdevorführungen, Dressur- und Springquadrille hat auch der Weihnachtsmann wieder sein Kommen zugesagt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Kaffee, Kuchen, Glühwein und Keksen gesorgt.