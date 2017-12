Weihnachtsreiten

Meitze. Der Reitverein Meitze lädt alle interessierten Freunde des Reitsports zum diesjährigen Weihnachtsreiten am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr in die Reithalle auf dem Hof Bäßmann, Fuhrberger Weg 4 in Meitze ein. Die Vereinsmitglieder haben wieder verschiedene Reitvorführungen eingeübt, die in der weihnachtlich geschmückten Reithalle vorgestellt werden. Auch der Weihnachtsmann hat sich zu einer Stippvisite angekündigt. Er hält für jedes anwesende Kind eine kleine Überraschung bereit. Für das leibliche Wohl aller großen und kleinen Gäste ist gesorgt, es gibt selbst gebackenen Kuchen und Glühwein.