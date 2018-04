Wein- und Dorffest in Bissendorf

Bissendorf. Diesen Termin darf man sich schon mal vormerken, denn am Sonnabend, 9. Juni, geht das Wein- und Dorffest in Bissendorf in seine vierte Runde. Das beliebte und belebte Familienfest auf dem Amtshof vor dem Bürgerhaus lädt wieder zum gemeinsamen Schlemmen, Feiern und natürlich Wein genießen von 16 bis 24 ein. Das EventLeseTeam freut sich jetzt schon riesig auf seine Besucher, Gäste, Freunde und Sponsoren. Weitere Veranstaltungsinfos folgen und für alle Neugierigen gibts auf Facebook: Wein-und Dorffest Bissendorf die aktuellsten Infos zum Fest.