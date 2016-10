Welt-Ergotherapie-Tag

Mellendorf. Die Ergotherapie-Praxis von Susanne Mente-Ranz lädt am Donnerstag, 27. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr zum Welt-Ergotherapie-Tag ein. „Wir öffnen unsere Praxis an der Schaumburger Straße 4 in Mellendorf für alle, die interessiert sind, und beantworten Fragen zum Thema Ergotherapie“, erklärt Susanne Mente-Ranz.