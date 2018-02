Weltgebetstag der Frauen

Helstorf. „Gottes Schöpfung ist sehr gut! – Surinam“. Unter diesem Motto steht der diesjährige Weltgebetstag, der von Frauen aus Surinam vorbereitet wurde. Surinam ist das kleinste Land auf dem Subkontinent Südamerika und Teil von Amazonien. Mehr als 80 Prozent der Landesfläche ist Teil des Regenwaldes und weist mehr als 1.000 verschiedene Baumarten auf. Um diese Vielfalt geht es auch beim Weltgebetstag. „Gott hat alles gut geschaffen!“ – gemeint sind neben der Natur auch die Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit. Gefeiert wird dieser besondere Gottesdienst immer am ersten Freitag im März in mehr als 120 Ländern rund um den Globus. Auf diese Weise werden wichtige Anliegen von Frauen aus aller Welt bekannt und Veränderungen ermöglicht.

Der Vorbereitungskreis lädt alle Interessierten herzlich zum Gottesdienst am Freitag, 2. März, um 19 Uhr in die Pfarrdiele nach Helstorf ein. Nach dem Gottesdienst wartet auf alle ein leckeres Angebot surinamischer Speisen und Getränke.