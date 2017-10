Welthospiztag 2017

Für eine bedarfsgerecht Hopiz- und Palliativversorgung

Wedemark. Am 14. Oktober ist Welthospiztag. Aus diesem Anlass führt der Ambulante Hospizdienst wieder eine Spendensammlung in allen teilnehmenden Geschäften, Praxen, Büros oder öffentlichen Einrichtungen durch. Dazu bringen ehrenamtliche Mitarbeiter rote Schweinchen sowie Aufsteller und Flyer unseres Dienstes in ihre Einrichtung und holen diese auch wieder ab. Auch zwei Jahre nach Verabschiedung des Hospiz- und Palliativgesetzes ist und bleibt es wichtig, auf die Belange schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen und über die Möglichkeiten der hospizlichen Begleitung und palliativen Versorgung aufzuklären. Bei allen Verbesserungen, die das Gesetz gebracht hat, gibt es nach wie vor ein Informationsdefizit in der breiten Bevölkerung.„Nur durch ausreichende Information können wir hier wichtige Aufklärungsarbeit leisten und den Ängsten vieler Menschen am Lebensende begegnen, etwa der Angst vor Schmerzen und dem Alleinsein“, so Ute Rodehorst und Ursula Nacke, die hauptamtlichen Koordinatorinnen des Dienstes. „Schwerstkranken und sterbenden Menschen die letzte Zeit ihres Lebens so würdig wie möglich zu gestalten, dafür sind wir vom Ambulanten Hospizdienst seit zehn Jahren da. Darauf wollen wir mit unserer Aktion zum Welthospiztag aufmerksam machen. Denn am Ende zählt der Mensch“. Hintergrundinformationen zum Deutschen Hospiztag und Welthospiztag Der Deutsche Hospiztag findet jedes Jahr am 14. Oktober statt. Der internationale Welthospiztag findet immer am zweiten Sonnabend im Oktober statt. Ziel dieser Tage ist es, auf die Hospizidee und die hohe Bedeutung der Hospiz- und Palliativversorgung aufmerksam zu machen. Weltweit organisieren Hospizeinrichtungen Veranstaltungen, um auf die Hospiz- und Palliativarbeit aufmerksam zu machen. In Deutschland gibt es in diesem Jahr unzählige Veranstaltungen und Informationsangebote, wie Filmvorführung, Konzerte, Lesungen, Figurentheater, Märchen, Kabarett, Bands, Ausstellungen, Tage der offenen Tür, Gedenk- und ökumenische Gottesdienste sowie Vorträge. Hier finden Interessierte eine Übersichtskarte zu den Veranstaltungen im Rahmen des Welthospiztages in Deutschland. Der Ambulante Hospizdienst möchte mit seiner jährlichen Spendenaktion auf die Arbeit und das Hilfsangebot des Ambulanten Hospizdienstes aufmerksam machen. Wer die Aktiven bei dieser Aktion unterstützen möchte, kann anrufen oder mailen: Telefon (0 51 39) 9 70 34 31 oder eine E-Mail an info@ambulanterhospizdienst.de.