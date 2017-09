Weltkindertag – Kinder fahren kostenlos

Region. Anlässlich des Weltkindertags gewährt der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) am Mittwoch, 20. September, allen Kindern bis einschließlich 14 Jahren freie Fahrt im gesamten GVH-Tarifgebiet. Jungen und Mädchen können an diesem Tag Busse und Bahnen der Ver- bundpartner (ÜSTRA, regiobus, DB Regio, metronom, erixx und WestfalenBahn) in der zweiten Wagenklasse ganztägig kostenlos nutzen.