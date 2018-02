„Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen“

Drittes Netzwerktreffen zu emotionalen Auffälligkeiten von Kindern

Bissendorf. „Wenn kleine Nervensägen an unseren Nerven sägen“, so ist das dritte Netzwerktreffen des „Wedemärker Netzwerks STARK(T) ins Leben“ überschrieben. Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Axel Ramberg informiert darüber, welche Verhaltensweisen von Kindern Teil einer normalen Entwicklungsphase sind und ab wann von einer Auffälligkeit gesprochen werden kann. Am Dienstag, 13. März, um 18 Uhr sind Eltern und Fachkräfte ins Bürgerhaus Wedemark, Am Markt 1, zur Informationsveranstaltung eingeladen.In seinem Vortrag wird Axel Ramberg dafür sensibilisieren, soziale und emotionale Auffälligkeiten von Kindern verstehen zu lernen. Zudem geht er darauf ein, wie Eltern und Fachkräfte soziale und emotionale Kompetenzen der Kinder fördern können. Ziel ist, dass die Teilnehmer nach der Veranstaltung sicherer im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und ihren Eltern sind. Im Anschluss an den Vortrag wird es die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und in Kleingruppen gezielt Fragen zu diskutieren.Eine namentliche Anmeldung bis zum 7. März unter fruehe-hilfen@region-hannover.de ist erforderlich.