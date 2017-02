Werkzeug gestohlen

Elze/Mellendorf. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurden bei zwei Firmen in der Wedemark insgesamt acht Fahrzeuge aufgebrochen, die auf den Firmengeländen abgestellt waren, zwei Fahrzeuge in Elze an der Walsroder Straße und sechs in Mellendorf an der Industriestraße. Dabei durchstachen die Täter entweder das Blech unterhalb des Schloss oder das Schloss selbst und gelangten so in die Fahrzeuge. Hier entwendeten die mehrere Werkzeugkisten. Die Höhe des Diebesgut wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Sachschadens beträgt etwa 4000 Euro. Seitens der Polizei wird von einem Zusammenhang der Taten ausgegangen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.