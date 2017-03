Kurs der vhs Hannover Land

Bissendorf. Wie lebe ich authentisch? Das können Interessierte im gleichnamigen Kurs (V.-Nr. S220446Z) der vhs Hannover Land am Freitag, 7. April, in Wedemark, VHS, Am Mühlenberg 15, erfahren. Im Leben geht es um viele Bedürfnisse und Ziele. Jedoch steht das Erlangen von innerem Frieden und Glück wohl bei fast jedem Menschen an erster Stelle. Glück bedeutet, mit sich im Reinen zu sein und innere Konflikte bearbeitet zu haben. Dies ermöglicht ein Leben in Authentizität, ein Leben, in dem Denken, Handeln und Fremdwirkung im Einklang stehen. In diesem kurzweiligen und informativen Seminar lernen die Teilnehmenden die Mechanismen kennen, die einem authentischen Leben bisher im Wege standen. Der Kurs findet von 17 bis 21.15 Uhr statt und kostet 28 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 75, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und in den VHS-Geschäftsstellen möglich.