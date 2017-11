Zweitägiger Kurs der vhs Hannover Land

Bissendorf. Ab Freitag, 1. Dezember, bietet die vhs Hannover Land einen zweitägigen Kurs „Wieder erholsam schlafen“ (V.-Nr. T940647) in Bissendorf, Am Mühlenberg 15 an. Erholsamer Schlaf ist die Quelle für mehr Energie, Wohlbefinden und Gesundheit. Die hohen Anforderungen des Alltags, Stress und Zeitdruck führen allerdings bei immer mehr Menschen zu Schlafmangel durch Ein- und Durchschlafschwierigkeiten. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes rund um das Thema Schlaf. Sie lernen effektive Übungen und Strategien aus unterschiedlichen Methoden, die ihnen helfen, wieder erholsam zu schlafen. Die Kursinhalte im Einzelnen sind: Kraftquelle Schlaf; Schlaf-Störer und Schlaf-Förderer; Effektive Techniken zum Ein- und Durchschlafen; Übungen aus Atemtherapie und Progressiver Muskelentspannung; Qi Gong als Methode der Selbstregulation; Eigenerfahrung an Hand praktischer Übungen; Übungsprogramm für den Alltag. Die Kursleiterin Ursula Haber bittet darum, bequeme Kleidung, eine Decke und ein kleines Kopfkissen mitzubringen. Der Kurs findet am Freitag von 18 bis 21 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr statt. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 51 37) 9 80 03 30 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.