Wieder Feld- und Waldbrand

Brelingen/Wiechendorf. Am Donnerstag kurz nach 15 Uhr sind die Rettungskräfte erneut zu einem Feld- und Waldbrand bei Wiechendorf ausgerückt. Bereits am Montagmittag war bei Erntearbeiten mit einem Mähdrescher auf einem Feld westlich der Kreisstraße 103 ein

Feuer ausgebrochen (das ECHO berichtete), das aufgrund des starken Windes auf einen

angrenzenden Wald übergegriffen und insgesamt zehn Hektar Feld- und fünf Hektar Waldfläche vernichtet hatte.

Am Donnerstag ist ein direkt daran angrenzendes Kornfeld bei Mähdrescharbeiten in Brand geraten. Dank des schnellen Eingreifens von acht Ortsfeuerwehren war das Feuer nach bereits 30 Minuten unter Kontrolle gebracht und gegen 17.30 Uhr gelöscht. Insgesamt

vernichteten die Flammen etwa zwei Hektar des Feldes sowie zwei Hektar Wald.