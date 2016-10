Wieder Tanztee

Ortsräte laden ins Gasthaus Bludau ein

Wennebostel. Die Ortsräte Wennebostel und Scherenbostel laden wieder herzlich zum Tanztee ins Gasthaus Bludau ein. Am Sonntag, 23. Oktober, von 15 bis 18 Uhr können alle Tanzbegeisterten den Tanzboden in Wennebostel erobern und das leckere Kuchenbüfett genießen. Den musikalischen Part übernehmen diesmal die Bellybrothers. Das altbewährte Team um Hans-Joachim von Einem, Gerd Dolle, Annegret Richter und Marion Brüggemann-Behnke organisieren diesen Tanznachmittag bereits zum achten Mal, der mittlerweile einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat. Der Eintritt ist frei. Das Team freut sich auf viele Besucher an diesem Sonntagnachmittag.