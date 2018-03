Wieder viel Programm im MGH

Fragen zum Pflegegrad oder gemeinsames Mittagessen

Mellendorf. Auch die nächste Woche ist viel los im Mehrgenerationenhaus: Am Montag von 9 bis 13 Uhr steht der Kinder- und Jugendlotse in seiner Sprechstunde für Interessierte zur Verfügung. Ab 14 Uhr werden Fragen zum Pflegegrad beantwortet und ebenfalls von 14 bis 16 Uhr können die Besucher sich beim Dachverband der Selbsthilfegruppen „Kibis“ beraten lassen. Um 16.30 Uhr startet der Smartphone-Kurs für Neulinge und Fortgeschrittene. Ein zweiter Kurs für Anfänger findet mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. In der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und ab 19 Uhr strickt die Gruppe „Yoga für die Hände“. Von 19.30 bis 21.30 Uhr trifft sich der Tauschring Wedemark.Probleme mit einem Formular? Beim Ausfüllen helfen gern die Formularlotsen am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr. Mit unsortierten Unterlagen können Interessierte am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr vorbeikommen und die Hilfe der Lotsen beim Sortieren und Ordnen nutzen. Von 14 bis 16 Uhr hat der Senioren- und Behindertenbeirat seine Sprechstunde und von 15 bis 17 Uhr findet das Blinden-Cafè statt. Um 16.30 Uhr startet die Sprechstunde für Alleinerziehende und wer mag kann gleich zum anschließenden Treffen ab 18 Uhr von „anderthalb – Alleinerziehend in der Wedemark“ bleiben. Zwischen 16 und 18 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Atemwegserkrankungen. Am Mittwoch findet der Computerstammtisch zwischen 16 und 18 Uhr statt. Um 17.30 Uhr beginnt der orientalische Bauchtanz für Fortgeschrittene. Anmelden können Interessierte sich unter Telefon (01 71) 3 44 23 29. Ab 18 Uhr rattern wieder die Nähmaschinen von Miteinander.Wedemark im MGH. Um 18.30 Uhr trifft sich das Netzwerk Klimaschutz. Die Mitgliederversammlung des Vereins EinzigArtig und der Verein WedeBiene starten um 19 Uhr. Ab 20 Uhr wird Spanisch geübt im MGH. Wie gewohnt gibt es am Donnerstag um 12.30 Uhr den Mittagstisch, anmelden kann sich jeder bis zum 5. März unter Freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11. Zwischen 14 und 16 Uhr treffen sich die WedeSenioren. Ab 15.30 Uhr öffnet das Cafè Elternzeit bis 17 Uhr seine Türen. Von 17 bis 19 Uhr findet die erste Sprechstunde des ambulanten Hospizdienstes statt. Der ambulante Hospizdienst des Kirchenkreises Burgwedel-Wedemark-Langenhagen bietet damit künftig alle 14 Tage donnerstags eine Anlaufstelle für Erkrankte und Angehörige.Natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.