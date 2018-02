Wieder Winterjazz in Brelingen

Von den Karpaten bis zum Mittelmeerraum

Brelingen. Am Sonnabend, 17. Februar, spielt sich Thea Soti mit NaNaya beim Winterjazz Brelingen in der Brelinger Mitte mit ihrer Musik vom Balkan nach Niedersachsen.NaNaya hat keine Bedeutung im herkömmlichen Sinn, sondern ist das meistgenutzte Improvisationswort in der Volkskultur der Roma. Für das Quartett bedeutet es Sehnsucht nach der Wurzel von Melodie und Rhythmus. Geschichten werden erzählt, es wird geklatscht und getanzt. Oststeuropäische Klangwelten verschmelzen mit jazzigen Elementen und orientalischen Einflüssen. NaNaya beschreitet einen Weg zwischen den Kulturen, auf demsich Traditionen aus Ungarn mit Melodien des Nahen Ostens treffen. Tief verwurzelt in denMelodien und pulsierenden Rhythmen des Balkans zeigt ihre Musik, was es bedeutet, im heutigen Schmelztiegel Europa zu leben. Die aus der ungarischen Minderheit in Nord-Serbien stammende Sängerin Thea Soti absolvierte ihre musikalische Ausbildung in Hannover, Luzern und Köln. Sie kombiniert Volksmelodien ihrer Heimat mit Jazz, Weltmusik und dem orientalischen Klang der Oud von Daniel S. Scholz. Ihre zugleich archaischen und modernen Eigenkompositionen führen den Zuhörer von den Karpaten bis zum Mittelmeerraum. Das NaNaya-Quartett wird komplettiert durch die aus der norddeutschenSzene stammenden Mitspieler Johannes Keller (Bass) und Jonas Pirzer (Schlagzeug).Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es zu 18 Euro/ ermäßigt zwölf Euro im Vorverkauf bei Schreibwaren von Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf, im Freitagsbüro der Brelinger Mitte und an der Abendkasse.