WinterJazz startet mit Harfenistin Julie Campiche

Veranstalter des WinterJazz sind Kulturverein Brelinger Mitte und Orgelbauverein St. Martini Brelingen in Kooperation. Die Konzertreihe wird gefördert von Stiftung Kulturregion Hannover, Region Hannover, Gemeinde Wedemark und Airport Hannover. Weitere Informationen bietet die Homepage www.winterjazz-brelingen.de. Konzertkarten zu 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sind zuzüglich einem Euro VVK-Gebühr bei Bücher am Markt Bissendorf, Buchhandlung von Hirschheydt Mellendorf, dem Freitagsbüro der Brelinger Mitte sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen sind per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com möglich.