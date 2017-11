Wintermarkt des SV Resse

Resse. Der Wintermarkt des SV Resse findet wie in jedem Jahr am Sonntag vor dem 1. Advent, 26. November, auf dem Parkplatz des Frischmarktes Pagel statt. Torsten Pagel stellt diesen dafür zur Verfügung.

Es werden in diesem Jahr acht Buden aufgestellt und auch das Foyer des Marktes genutzt, damit der Wintermarkt bei jedem Wetter stattfinden kann. 18 Aussteller präsentieren ihr Angebot in dem großen Budendorf. An den verschiedenen Ständen gibt es unter anderem Honig, Marmelade, Silberschmuck, Gestricktes, 3D-Karten, Liköre, Häkeltiere und Holzbögen. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich. Diese nimmt Gisela Nädler, die in diesem Jahr die Koordination der Aussteller übernommen hat, unter Telefon (0 51 31) 5 18 05 entgegen.

Auch ein Schausteller wird wieder vor Ort mit einem Kinderkarussell, Schmalzkuchen und Süßigkeiten. Das Resseo von Clubwirt Christos Saroussavidis übernimmt die kulinarische Versorgung der Marktbesucher, diesmal mit einem Grill- und einem Bierwagen. Die Holzbuden hat wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Negenborn zur Verfügung gestellt. „Dies ist eine großartige Nachbarschaftshilfe“, betont der 1. Vorsitzende des SV Resse, Andreas Ringat.