Winterpause

Resse. Das Mooriz in Resse ist vom 28. November bis zum 17. Januar in der Winterpause. Für folgende Veranstaltungen wird geöffnet: Am 18. Dezember um 18 Uhr öffnet das Mooriz im Rahmen des Adventskalenders in Resse seine Türen und lädt bei geselliger Runde zu Keksen, Schmalzbrot, Glühwein und Kakao ein. Am 19. Dezember um 20 Uhr findet das letzte Mal in diesem Jahr das Kino statt, Einlass ab 19.30 Uhr, Eintritt vier Euro.