Wintersachen zum halben Preis

Mellendorf. Damit in den Regalen Platz für die bunten Frühlingssachen wird, findet vom 19. Februar bis zum 2.März wieder ein Sonderverkauf im Treffpunkt „fast geschenkt“ statt. Oberbekleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Schuhe gibt es dann zum halben Preis. Es wird besonders auf gut erhaltene Winterbekleidung für Kinder im Untergeschoss hingewiesen. Am 5./6./7.März bleibt der Treffpunkt zwecks Umstrukturierung geschlossen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen freuen sich dann aber auf den 8.März, an dem die Kunden/innen in den frisch gestalteten Räumen wieder stöbern können.