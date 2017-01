Winterspiele

Scherenbostel. Der Termin für die Winterspiele in Scherenbostel steht fest: am 11. März geht es wieder los – Spaß für Groß und Klein. Der SRS veranstaltet die Winterspiele zum vierten Mal und möchte an die Erfolge der letzten drei Jahre anschließen. Anmeldung ist ab dem 1. Februar möglich, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, geht es nach Eingang der Anmeldungen. Die Anmeldung gibt es ab dem 1. Februar auf der Internetseite www.srs-ev.de. zum Download.