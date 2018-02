Wintervergnügen

Bennemühlen. Am Sonnabend, 24. Februar, findet das alljährliche Wintervergnügen der Freiwilligen Feuerwehr Bennemühlen statt. Ab 19 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus in Hellendorf wieder zu leckerem Büfett und gemeinsamen Getränken geladen. Damit sich keiner Gedanken über die Fahrt machen muss, bietet die Feuerwehr auch dieses Jahr wieder einen Shuttle Service an. Anmelden können sich die Bennemühlener Bürger bis zum 21. Februar unter Telefon (0 51 30) 14 30 (ab 18 Uhr).