Winterwanderung

Brelingen. Auch in diesem Jahr lädt der MGV Brelingen Mitglieder und Gäste ein zu einer

Winterwanderung am Donnerstag, 28. Dezember, um 13 Uhr. Treffen ist in der Brelinger Mitte, Marktstraße 1. Es wird bei jedem Wetter gewandert. Die Strecke ist acht Kilometer lang. Die Kosten für Wandern und Essen betragen 15 Euro (nur Essen 13 Euro). Gegen 16 Uhr treffen die Wanderer am Schützenhaus in Brelingen zum gemeinsamen Grünkohlessen ein. Anmeldungen bis zum 20. Dezember bei Walter Dippel unter Telefon (0 51 30) 10 31. Jeder ist herzlich willkommen.