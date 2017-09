WIR-Mitglieder planen Weihnachtsaktionen

Schwarmstedt. Die WIR-Mitglieder haben bei ihrem jüngsten Treffen beschlossen, auch dieses Jahr wieder die Weihnachtsaktionen zu starten. Hierzu überlegen sich die Mitglieder für einen Tag (oder auch mehrere Tage) eine Aktion, die am Thomas Kliemann gemeldet wird, und von der WIR dann in einen Flyer eingearbeitet wird. Wilfried von Bostel zum Beispiel macht seine Aktion am 15. Dezember, der Froschkönig in Buchholz hat die Aktion im ganzen Monat Dezember laufen. Angelehnt ist diese Aktion an den lebendigen Adventskalender, bei dem es in der Regel um das Singen von Weihnachtsliedern, Glühwein und Schmalzbrote (Kekse) geht. Aber jeder kann sich etwas hierzu einfallen lassen. Da die WIR-Aktionen auch mit Flyern beworben werden sollen, muss die Planung bis zum 13. Oktober stehen. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Organisatoren auch spätestens die behördlichen Genehmigungen für die Straßensperren für den Weihnachtsmarkt erledigt haben. Also bitte auch die geplanten Aktivitäten hierfür so bald wie möglich an das WIR-Büro weitergeben!