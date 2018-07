WM-Finale mit Live-Musik

The Bollands treten im Herzblut auf

Mellendorf. Am Sonntag, 15. Juli, tritt die Band „The Bollands“ live im „Herzblut“ Mellendorf auf und begleitet alle Interessierten beim WM-Finale. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. The Bollands ist ein Folk-Duo aus Neuseeland, das seit 2011 mit ihren ansteckenden Folk-Songs auf Tour ist und sich mit ihren Live-Shows einen Namen gemacht hat. Ihre Liebe zum Reisen, zur Musik, Freunden und gutem Wein spürt man auch in ihren gefühlvollen Songs.