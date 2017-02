Wohnhauseinbruch

Abbensen. In der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Abbensen, An der Windmühle. Die Täter versuchten zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Anschließend wurde die Hauseingangstür aufgehebelt und aus dem Gebäude Schmuck entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.