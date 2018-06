Wohnhauseinbruch

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag zwischen 9.45 und 13.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Kaltenweider Straße ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und verließen den Tatort durch eine Terrassentür. Es ist derzeit noch nicht bekannt ob Gegenstände entwendet wurden.