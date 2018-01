Wohnungseinbruch

Brelingen. Eine böse Überraschung erlebte ein Ehepaar aus Brelingen am Wienshop, das den Jahreswechsel in einem Restaurant in der Wedemark verbracht hatte, bei der Rückkehr nach Hause. Während der Anwesenheit in Zeit zwischen dem 31. Dezember, 18.30 Uhr, und 1. Januar, 0.45 Uhr, hatten der oder die unbekannten Täter eine Balkontür im ersten Obergeschoss aufgehebelt und sich auf diese Art und Weise Zutritt zu dem Einfamilienhaus der Geschädigten verschafft. Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht, ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit circa 1.000 Euro beziffert.