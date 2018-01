Wohnungseinbruch in Brelingen

Brelingen. Bislang unbekannte Täter gelangten am Mittwoch, 24. Januar, in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses am Osterfeldweg in Brelingen. Dort wurde eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wohnhaus verschafft. Mehrere Räume wurden durchsucht und Bargeld entwendet.