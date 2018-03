Workshop bei der VHS

Mit Joomla herausragende Webseiten erstellen

Wedemark. Joomla bietet weit mehr, als ein Baukasten zur Erstellung einer Webseite. Es handelt sich hierbei um ein ausgewachsenes kostenfreies Content-Management-System (CMS), welches Anwendern sehr viele Möglichkeiten an die Hand gibt, individuelle Webpräsenzen zu erstellen. Die vhs Hannover Land bietet Interessierten die fantastische Gelegenheit, sonnabends, ab 7. April, an einem professionellen Workshop „Joomla, CMS im Intensivkurs“ (V.-Nr. U663929) teilzunehmen. Hier erfahren die Teilnehmenden, wie man mit Joomla einen Firmenauftritt oder eine private Website erstellt. Sie lernen, wie man Module und Templates einbindet und das Aussehen ohne tiefergehende Programmierkenntnisse ändern kann. Zwei Wochen lang nach dem Workshop wird es ein „Open-Forum“ geben, in dem Probleme und Fragen aus der praktischen Umsetzung besprochen werden. Der Kurs, zu dem ein sicherer Umgang mit Windows vorausgesetzt wird, findet jeweils von 9 bis 14.15 Uhr in Garbsen, VHS (am Planetencenter), Planetenring 35, statt und kostet 289 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 83 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.