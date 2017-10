Workshop der Freiwilligenagentur

Fantasy-Rollenspiele im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Einen Workshop zu Fantasy-Rollenspielen (LARP) bietet die Freiwilligenagentur Wedemark in Kooperation mit Phillipp Schelm im Mehrgenerationenhaus Wedemark an. Am Sonntag, 12. November, von 14 bis 16 Uhr, lernen Teilnehmer, wie sie in fremde Rollen schlüpfen und in Fantasiewelten eintauchen können.Ein LARP, Englisch für „Live Action Role Playing“ ist eine Mischung aus Improvisationstheater und Pen-&-Paper-Rollenspiel. Jedes Live-Rollenspiel spielt in eigenen fiktiven Welten. Sie sind sehr unterschiedlich ausgeprägt und reichen von historischen Märchenwelten über realitätsnahe Gegenwartsspiele bis hin zu futuristischen Science-Fiction-Szenarien. Die Teilnehmer überlegen sich selbst, was für eine Rolle („genannt „Charakter“) sie bei der Veranstaltung spielen möchten. Dies setzen sie dann mit entsprechender Kostümierung und schauspielerischem Geschick um. „Diese Veranstaltung passt bestens in die Wedemark. LAPS finden oft in der freien Natur statt. Zudem freue ich mich, dass wir mit Phillipp Schelm einen fundierten Dozenten gewinnen konnten“, erläutert Anne-Kathrin Kracke, Mitarbeiterin im Mehrgenerationenhaus Wedemark. Phillipp Schelm selbst ist Erzieher, begeisterter LARPer und Hersteller von LARP-Zubehör aus der Wedemark. Der Workshop ist kostenlos und unabhängig von Alter und Geschlecht. Für die Anmeldung und weitere Informationen bitte mailen an anne-kathrin.kracke@wedemark.de.