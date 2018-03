Workshop der VHS

Berufliche Perspektiven für Wiedereinsteigerinnen

Wedemark. Berufliche Wiedereinsteigerinnen stehen vor großen Herausforderungen. Sie sind mit ihrem Partner oder gegebenenfalls auch als Alleinerziehende für das Wohl der Kinder jetzt und die nächsten Jahre (Jahrzehnte) in einem großen Umfang verantwortlich, müssen sich um ihre Altersversorgung kümmern und sind natürlich für ihre eigene Verwirklichung verantwortlich. Wie ist das zu schaffen? Kann ich zu der schon bestehenden Belastung der Kinderbetreuung einen Job aufnehmen? Wie organisiere ich alles, wer oder was hilft mir dabei? Was gibt es zu beachten, wie werde ich allen in meinem Verantwortungsbereich gerecht? Im Workshop „Berufliche perspektiven für Wiedereinsteigerinnen “ (V.-Nr. U673054) der vhs Hannover Land beschäftigen sich die Teilnehmerinnen mit zwei Kernfragen: Wie manage ich Kinderbetreuung, Pflege und den Berufseinstieg? Welche wesentlichen Instrumente und Praxistipps helfen mir, Beruf und Familie zu vereinbaren und selbst stark und gesund zu bleiben? Kooperationspartnerinnen dieser Fortbildung sind die örtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Städte Neustadt und Wunstorf. Zusätzlich arbeitet die VHS bei diesem Angebot eng mit der Koordinatorin Familien unterstützender Projekte des Diakonieverbands Hannover Land im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf zusammen. Der Workshop findet am Donnerstag, 19. April, in Wunstorf, VHS, Kirchplatz 2 von 9 bis 12 Uhr statt und kostet 34,70 Euro. Eine Anmeldung ist noch jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 26 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.