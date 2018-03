Workshop zur Gestaltung mit Hochbeeten

Mellendorf. Am Sonnabend, 14. April, findet im Therapiegarten Grüne Stunde von 14 bis 17.30 Uhr ein Workshop zum Thema Hochbeete statt. Der Grund ein Hochbeet zu bauen ist für jeden ein anderer, auf jeden Fall beleben sie die gärtnerische Landschaft. In diesem Workshop wird den Teilnehmern die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten von Hochbeeten gezeigt. Darüber wie man sie nachhaltig befüllt, bepflanzt und pflegt wird ebenfalls informiert. Es werden Pflanzpläne für eine reichhaltige Ernte erarbeitet. Am Ende kann jeder sein eigenes kleines „Hochbeet“ mit nach Hause nehmen. Anmeldung und Infos unter Telefon (01 73) 6 06 37 08 oder corinn@bischofs.com Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro.