Wurstessen

Lindwedel. Am Freitag, 10. November, findet im Schützenhaus Lindwedel das Wurstessen statt. Wer Appetit auf traditionelle Schlachteplatte hat und diese in gemütlicher Runde verzehren möchte, melde sich bitte bis spätestens 7. November im Schützenhaus oder unter Telefon (01 57) 72 52 41 46 bei Petra Pape an. Für Nichtwurstesser wird auch eine gute Auswahl an Käse gereicht. Beginn ist um 19 Uhr.