WWR informiert über Einbruchschutz

REsse. Die Wählergemeinschaft-Wedemark-Resse veranstaltet am Mittwoch, 7. Juni, um 18 Uhr im Mooriz eine Infoveranstaltung zum Thema Einbruchschutz. Michael Fritsch, Mitarbeiter der Polizei und zuständig für technische Prävention, wird ausführlich zu dem Thema referieren. „Es es ist uns als WWR ein Anliegen, so eine Veranstaltung auch mal nach Resse zu holen", so Pressesprecher Andreas Ringat. „Die Resser Bürgerinnen und Bürger können so Informationen aus erster Hand ohne lange Wege bekommen. Selbstverständlich ist die Veranstaltung für jeden offen und keine 'Wahlveranstaltung'“, betont Ringat. „Wir sind in diesem Fall nur in die Rolle des Veranstalters geschlüpft“.