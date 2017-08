Neues Veranstaltungsprojekt

Mellendorf. Es gibt ein neues Veranstaltungsprojekt mit dem Titel „Zavuga Festival". Am Freitag, 8. September, startet die Veranstaltung im Spaßbad Mellendorf. Internationale Goa- Größen spielen dort auf. Besucher können eintauchen und die Welt von Zavuga erleben. Am Freitag werden zum ersten Mal die Tore geöffnet und es geht auf eine Reise in das Reich der Spiritualität. Die Besucher erwartet ein wundervoll grünes und bunt gestaltetes Open-Air-Gelände mit zahlreichen DJs und einer Funktion One. Von Psy bis Progressive ist für jeden was dabei!