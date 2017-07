Verein EinzigArtig lädt Angehörige ein

Wedemark/Burgwedel. Auch Eltern, Freunde und Angehörige brauchen Ihre Zeit fürs Coming-out, stellt der Vorsitzende des Vereins EinzigArtig, Daniel Diedrich, fest und lädt im Namen des Vereins zum Treffen der Eltern, Freunde und Angehörigen von LGBT*IQ-Menschen am Mittwoch, 16. August, von 16 bis 18 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte Burgwedel, Gartenstraße 10, in Großburgwedel ein. Im Verein EinzigArtig bekommen Eltern, Freunde und Angehörige von schwulen, lesbischen, intersexuellen, bisexuellen, trans* und transgender Menschen bei Kaffee und Kuchen Antworten auf ihre Fragen und können sich untereinander austauschen. Hierzu lädt der Verein EinzigArtig alle interessierten Menschen zu ihrem nächsten Treffen ein. Bittevorher unter der Telefonnummer (01 70) 1 70 60 70 anrufen oder eine Email an efa-einzigartig@gmx.de schicken, wenn man teilnehmen möchte.