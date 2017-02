Zeitzeugen berichten

Gailhof. Zum Thema „Zeitzeugen berichten“ lädt der Bürgerverein Gailhof am Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Max Steinborn wird an diesem Abend viel Interessantes aus seinen bewegten Kinder- und Jugendjahren berichten. Natürlich wird es auch um die Geschichte Gailhofs gehen. Auf diesem Gebiet ist Max Steinborn ein Fachmann. So verfasste er im Jahr 2000 eine Dorfchronik über seine umfangreichen Recherchen. Beim anschließenden Gedankenaustausch werden ein Imbiss sowie Getränke gereicht. Der Vorstand freut sich auf einen geselligen Abend.