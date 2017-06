Zeugenaufruf nach Unfall

Negenborn. Am 1. Juni ereignete sich auf der L 380 (Hannoversche Straße) bei Negenborn ein Verkehrsunfall, an dem ein VW Arteon und ein Linienbus beteiligt waren. Dabei sollen sich drei bislang unbekannte Fahrgäste des Busses verletzt haben.

Diese Personen hatten noch vor Eintreffen der Polizei den Unfallort verlassen. Die Identität dieser drei Personen konnte bislang nicht geklärt werden. Die Polizei Mellendorf bittet diese Personen, sich mit der dortigen Dienststelle unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.