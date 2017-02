Zeugenaufruf nach Wohnhauseinbruch

Wer kann Hinweise zur Herkunft der Leiter geben?

Resse. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Resse, Lönswinkel, am 14. Januar diesen Jahres sucht die Polizei nach dem Besitzer einer Holzleiter, die von den Tätern am Tatort zurückgelassen wurde, jedoch nicht den Geschädigten gehört. Die Herkunft der Leiter konnte bislang nicht geklärt werden. Es handelt sich um eine Malerleiter mit fünf Sprosssen aus Holz. Hersteller ist die Firma Kühnel, Paderborn, Typ Primus. Die Leiter weist deutliche helle Farbanhaftungen auf. Hinweise zur Herkunft der Leiter bitte an die Polizei Mellendorf unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.