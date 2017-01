Zirkus gastiert in Bissendorf

Bissendorf. Der Circus Ricardo gastiert von Freitag, 3. Februar, bis Montag, 6. Februar, auf dem Festplatz in Bissendorf. Alle Menschen – groß und klein – sind herzlich eingeladen zum Staunen und Lachen und Fröhlichsein bei der Show dabei zu sein. Die Vorstellungen im gut beheizten Zelt findetn täglich um 16 Uhr statt, Sonntag um 14 Uhr. Am Sonntag haben außerdem alle Muttis in Begleitung eines zahlenden Kindes freien Eintritt.