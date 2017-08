Zu Hause bei den Luthers

Literarische Darbietung in Resser Kirche

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse lädt zu einem besonderen kulturellen Highlight ein. Mit dem Kammerspiel „Die Tischreden der Katharina Luther“ dürfen sich die Zuschauer am Sonntag, 10. September, um 19 Uhr auf eine außergewöhnliche literarische Darbietung in der Kirche Resse freuen. Die Berliner Schauspielerin Elisabeth Haug schlüpft in die Rolle der ehemaligen Nonne Katharina von Bora. Als gebildete und des Lateins mächtige Ehefrau von Martin Luther, stellt sie selbstbewusst und feinsinnig ihre weibliche Sicht auf das Zeitgeschehen dar. Dabei zeigt die lebenskluge Partnerin des großen Reformators eine natürliche Geistigkeit und tiefe weibliche Urteilskraft, wenn sie gleichsam beim Suppe-Rühren über Armut, Gehorsam oder das Werk ihres Mannes sinniert. Das besondere Kammerspiel „Die Tischreden der Katharina Luther“ basiert auf dem Buch „Wenn Du geredet hättest Desdemona – Ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen“ von Christine Brückner. Der Gitarrist Jacob David Pampuch umrahmt die Aufführung mit Gitarrenklängen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Reformationsjubiläums in Resse statt.