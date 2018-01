Zukunftskonferenz der SPD Wedemark

Bissendorf. Die SPD Wedemark veranstaltet am Donnerstag, 25. Januar, im Bürgerhaus in Bissendorf um 19 Uhr eine offene Dialogveranstaltung „SPD Wedemark 2030 – Mitgestalten, Demokratie leben“. „Die SPD versteht sich als die gestaltende Kraft in der Wedemark. Dazu gehört, dass man das Ohr bei den Menschen hat. Wir wollen mit Mitgliedern der SPD und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei dieser Veranstaltung Ideen für die zukünftige Arbeit der SPD und die Gestaltung der Wedemark entwickeln“, so Caren Marks, Vorsitzende der SPD Wedemark. „Wir laden alle herzlich ein, die unsere Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort mitgestalten wollen“. Um möglichst viele Ideen und offene Anregungen zu bekommen, findet die Veranstaltung als sogenanntes „World Café“ statt, bei dem die Teilnehmer an wechselnden Tischgruppen diskutieren. Als Moderator konnte der erfahrene Trainer und Mediator Sebastian Priebe aus Mellendorf gewonnen werden. „Die Idee des World Café ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir wollen intensive Diskussionen in kleinen Kreisen, ganz so wie im Café oder in der Kneipe“, erklärt Priebe. Die SPD freut sich auf viele interessierte Teilnehmer.