Zusammenkunft

Wennebostel. Am Montag, 16. Januar, findet ab 14 Uhr die erste Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus bei Bludau in Wennebostel im neuen Jahr statt. Mitglieder und Freunde sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Besonders freuen würden sich die Organisatoren über neue Gäste, die im letzten Jahr in den Ruhestand getreten sind und die SPD-AG 60 plus einmal kennen lernen möchten. Es werden auch die ersten Anmeldungen für die Tagesfahrt nach Bielefeld am 13. Juli entgegengenommen. Es wurde bereits ein großer, moderner Bus gebucht, der die Teilnehmer bequem ans Ziel und auch wieder zurückbringen wird. Natürlich sind noch einige Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf erforderlich, aber mit Sicherheit wird es wieder eine interessante Veranstaltung.