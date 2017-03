Zusammentreffen

Bissendorf (eg.) Am Mittwoch, 15. März, trifft sich der Arbeitskeis für die Inklusion von Menschen mit Behinderung um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf zusammen. Thematisiert wird die Behindertengerechtigkeit in Kliniken und öffentlichen Einrichtungen, die Barrierefreiheit sowie inklusiven Sport. Außerdem wird ein Besuch der Pestalozzistiftung in Burgwedel am 13. Juli geplant. Der Bus startet um 13.30 Uhr am Bürgerhaus Bissendorf, die Rückkehr ist gegen 17 Uhr geplant.