145 Schüler feierlich verabschiedet

Abschlusszeugnisse für ersten Jahrgang der IGS Wedemark, der inklusiv beschult wurde

Mellendorf (st). Zur Abschlussfeier der Jahrgänge 9/10 an der IGS Wedemark wurden am Donnerstagnachmittag im Forum Campus W 145 Zeugnisse überreicht. Den erweiterten Sekundarabschluss I (Sek I) schafften 104 Schüler, 29 den Sek I-Realschule, fünf den Sek I Hauptschule, sechs den Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse und ein Schüler erhielt den Förderschulabschluss „Lernen“. Die besten Abschlüsse im 10. Jahrgang erzielten Jette Brandes aus der Klasse 10.1 mit einem Notenschnitt von 1,09, gefolgt von den beiden Schülerinnen der 10.3 Kira Nadine Dähnhardt und Lotta Deters mit jeweils 1,27 sowie Annika Valtr (10.4), mit ebenfalls 1,27. Schulleiterin Heike Schlimme-Graab hatte die feierliche Verabschiedung mit einer kurzen Begrüßung eröffnet. Für die Gemeinde Wedemark überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Peter Reuter ein Grußwort, ebenso die 2. Vorsitzende des Fördervereins GLIGS Vera Ganteföhr sowie die Schülervertreter Birka Düerkop und Charlotte Robens. „Ihr seid nicht nur groß geworden, sondern auch innerlich gewachsen“, erklärte Lehrerin und Jahrgangsleitung 9 Annika Greif in ihrer Rede. „Fünf Jahre IGS liegen hinter euch, was habt ihr dort alles erlebt: Tischgruppenarbeit, Beratungsgespräche, unzählige LÜs geschrieben, Klassenfahrten, Unterrichtsgänge, Theateraufführungen, Projekte im Schwerpunkt, Klassenteilung, neue Stammgruppenlehrkräfte… und im letzten Monat dann die Abschlussprüfungen. Diese waren für euch ein voller Erfolg!“ Annika Greif ging auch engagiert auf das Thema Inklusion ein. „Dieser Jahrgang ist ein besonderer Jahrgang. Als wir 2013 in die 5. Klasse hier einstiegen, war es der erste Jahrgang, der inklusiv beschult wurde. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler, die vorher auf eine Förderschule gehen mussten, nun wählen konnten zwischen Regelschule und Förderschule.“ Für die IGS Wedemark hätten sich damals mehrere Schüler mit Förderbedarf entschieden. Dies habe bei einigen nicht nur Begeisterung ausgelöst und auch zu Abmeldungen geführt. „Weil es Eltern gab, die befürchtet haben, dass ihre Kinder nicht genug lernen, wenn auf einmal die Förderschüler auch am Unterricht teilnehmen“, erinnerte Annika Greif. „Nach fünf Jahren gemeinsamen Unterricht können wir sagen: Es funktioniert! Nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber wir haben das Beste aus unseren Ressourcen geschöpft.“ Im Laufe der Jahre sei festzustellen, dass die Inklusion keinem Schüler zum Nachteil geworden ist. „Eher im Gegenteil, alle Schülerinnen und Schüler kamen in den Genuss von zwei Lehrkräften in manchen Fächern, allen Schülerinnen und Schülern kam die weitere Differenzierung zugute, alle Schülerinnen und Schüler profitieren davon, dass wir inklusiv unterrichten.“ Von 8 Schülern, die mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen an die IGS gekommen sind, haben sechs den Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse erreicht. Nach Übergabe der Zeugnisse an die Schulabgänger des 9. Jahrgangs hielt Inga Bertram, Jahrgangsleitung 10, einen Rückblick auf sechs gemeinsame Schuljahre an der IGS Wedemark. „Es ist unglaublich toll zu sehen, wie sich Schülerinnen und Schüler entwickelt haben“, stellte sie fest. Alle Schüler hätten hinsichtlich Sozialkompetenz und Selbstsicherheit eine positive Entwicklung genommen. Anschließend riefen zehn Schüler ihre Schulzeit noch einmal in Erinnerung. Während der Feier wurde viel gelacht, aber auch geweint, wurden schwungvolle Reden gehalten, ernste Worte gesprochen, stimmungsvolle Musik gespielt, sowohl am Flügel mit Vinita Kiklas als auch von der Musikgruppe des Jahrgangs. Es gab Worte der Anerkennung und des Danks an Schüler, Eltern und Lehrer. Die Verabschiedung klang mit einem Gruppenfoto und Sektempfang aus. Die Liste der IGS-Sek I-Absolventen 2018. Klasse 9: David Haas, Florian Schmidt, Jonas Hagemann, Solombek Mutiev, Delvin Bischar, André Geske. 