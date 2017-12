25. Weihnachtsmarkt auf der Flora-Farm

Adventszauber in weihnachtlichem Ambiente in Bockhorn

Bockhorn. Wenn Angebot und Ambiente in Bockhorn nicht immer schon so außergewöhnlich und stimmungsvoll wären, so müsste der beliebte Weihnachtsmarkt auf der FloraFarm in diesem Jahr ganz besonders erstrahlen. Bereits zum 25. Mal öffnet am Sonnabend, 16. Dezember, von 12 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, der Kunsthandwerkermarkt mit festlich geschmückten Hütten, dem riesigen Adventskranz und einem romantischen Lichtermeer die Tore. Dies zeigt, dass der unter dem Motto „Ginseng, Kunst & Kurioses“ stehende Markt als einer der schönsten Norddeutschlands gilt und die Besucher stets gern wiederkommen. Hier findet jeder im Angebot von etwa 100 Ständen Weihnachtliches, Praktisches, Schönes und Außergewöhnliches für den Gabentisch oder zur Erfüllung eigener Wünsche. Bei manchem Kunstwerk kann die Entstehung sogar direkt vor Ort beobachtet werden.Begleitet von weihnachtlicher Chormusik sowie dem Duft süßer und herzhafter Leckereien erlebt man am dritten Adventswochenende auf der historischen Hofstelle die passende Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage. Da die liebevoll geschmückten Stände nicht nur ein weihnachtliches Hüttendorf bilden, sondern auch in Gebäuden, Zirkuszelt und Scheune untergebracht sind, ist ein Besuch des Bockhorner Weihnachtsmarktes wetterunabhängig. Und Schnee ist sogar stets garantiert. Ein Rodelberg, der Weihnachtsmann mit Gabensack und das Kasperletheater lassen auch bei den kleinen Gästen rasch weihnachtliche Vorfreude aufkommen. Unterhaltsam und spannend ist die faszinierende Feuershow am Samstag in der Dämmerung. Wer sich eher mit Tanz und rockigerer Musik auf das Weihnachtsfest einstimmen möchte, der ist am Sonnabend ab 19 Uhr bei der Christmas-Party mit DJ im Zelt genau richtig.Natürlich steht wie immer auch die ganz besondere Wurzel, der Ginseng, im Mittelpunkt des festlichen Wochenendes. Freier Eintritt und stimmungsvolles Ambiente – diese Kombination garantiert schöne Stunden auf dem besonderen Weihnachtsmarkt der FloraFarm.Übrigens: Der Ginseng-Shop ist auch im Winter von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 13 Uhr geöffnet.