31. Open Air in Grethem am 5. August

Das ECHO und der TSC Grethem-Büchten verlosen 10 x 2 Freikarten

Grethem. Am Sonnabend, 5. August, um 20 Uhr startet das schon traditionelle Open Air auf dem Sportplatz in Grethem. Musik für jeden Geschmack. Unter diesem Motto wurden wieder zwei Bands der Spitzenklasse verpflichtet: LINE SIX und RETURN.RETURN hat sich über die Jahre an die Spitze der Coverbands im norddeutschen Raum gespielt. Die Band ist immer dort vertreten, wo fetzige Musik, Stimmung und gute Laune gefragt sind. Keine Bühne ist zu klein, kein Wetter zu schlecht, kein Publikum zu müde, als dass es die Musiker von RETURN nicht immer wieder schaffen, durch ihre besondere Mischung von beliebten Ohrwürmern aus vier Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte sowie einer packenden Bühnenpräsenz das Publi-kum in ihren Bann zu ziehen. Ob Zeltfete, Oldienight, Stadtfest oder Open-Air-Konzert: Bei RETURN ist Partylaune garantiert. Ein Abend mit RETURN ist ein Resümee aus vier Jahrzehnten Rockgeschichte. Von den wilden Fünfzigern mit Buddy Holly, Chuck Berry, Carl Perkins über die „Neue Deutsche Welle“ bis hin zu den heißen Neunzigern mit Westernhagen, Achim Reichel, BAP, Fury in the Slaughterhouse wird den Partyfreunden alles geboten, was die Füße zappeln lässt. Die Equals, die Kinks, Steppenwolf, Status Quo, The Beatles oder die Stones sind ebenso feste Bestandteile des Programms wie Joe Cocker oder The Sweet. Mit ihrer perfekten Darbietung von Gesang und Show sorgt RETURN für einen unvergesslichen Abend, der dem Publikum noch in langer Erinnerung bleibt.LINE SIX ist nicht nur ein Motto, sondern vielmehr Zeitgeist einer neuen Musikgeneration. Sympathisch, cool und ein bisschen frech präsentiert sich die sechsköpfige Coverband LINE SIX ihrem Publikum. Durch ihre außerordentliche Originalität und dem harmonischen Gesamtbild, hat sich die Band, gerade in letzter Zeit, einen großen Beliebtheitsgrad erworben. LINE SIX hat nicht nur eine ausgezeichnete Sängerin, sondern viel mehr eine musikalische und technische Reife, die sich in einem außergewöhnlichen Klangbild widerspiegelt. LINE SIX verschmilzt Musikalität der Extraklasse, mit ein klein wenig Humor. Beherrschung der Instrumente, mehrfache gute Solo- und Chorstimmen, ein ausgiebiger Programmstamm, druckvoller klarer Sound und eine ausgefeilte Lightshow runden das Gesamtbild ab. Also, einfach einmal vorbeischauen, anhören, und mitfeiern. Wer kann, der kommt am Sonnabend, 5. August, auf den Sportplatz in Grethem. Der TSV Grethem-Büchten als Veranstalter hat für die ECHO-Leser auch in diesem Jahr 10 x 2 Freikarten für eine Verlosaktion zur Verfügung gestellt. Wer gewinnen möchte, schreibt eine Postkarten an den EXTRA Verlag, Burgwedeler Straße 5, 30900 Wedemark, ein Fax an die Nummer (0 51 30) 9 76 93 46 oder eine E-Mail an die Adresse service@wedemark-echo.de, Stichwort Open Air Grethem. Einsendeschluss ist Freitag, 28. Juli. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen. Es gibt aber auch noch Karten an der Abendkasse. Ebenso sind dienstags und sonntags im Sportheim Eintrittskarten im Vorverkauf erhältlich.